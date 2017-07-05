Владикавказ, 5 июля, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении председателя комитета по занятости населения Ларисы Каболовой. На этот раз чиновницу подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств.

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Уголовное дело возбудил следственный отдел УФСБ РФ по Северной Осетии. По данным ведомства, Каболова использовала свое служебное положение и пользовалась имуществом комитета в личных целях. Ущерб от ее противозаконной деятельности составил свыше 260 тыс. рублей.

Суд отстранил руководителя комитета по занятости населения от исполнения служебных обязанностей на период расследования уголовных дел. В отношении Ларисы Каболовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, около месяца назад чиновница уже стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ее подозревают в том, что в ноябре 2015 года она сдала в аренду помещение в здании, принадлежащем комитету занятости населения, расположенном в центре города Владикавказа. Арендная плата составляла 60 тыс. рублей в месяц. Не составляя договора аренды, Каболова положила в карман 300 тыс. рублей.

Комментируя возбуждение уголовного дела, чиновница заявила, что к обвинениям в совершении преступления непричастна и что все это — «спланированная провокация».