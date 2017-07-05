Москва, 5 июля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Мотострелки были подняты по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО.

Mil.ru Подъем! Тревога!

В ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Всего в учении задействованы более 300 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя и маскировке боевых машин.

За время проверки мотострелки преодолеют расстояние более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.