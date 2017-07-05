Рыбинск, Ярославская область, 5 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области прекращена работа частного детского лагеря «Черная речка» из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

В лагере до последнего времени отдыхали более 500 детей. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин, у одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция.

«К нам поступило пять экстренных извещений об установлении предварительного диагноза у детей данного лагеря «острая кишечная инфекция». Есть лабораторное подтверждение норовируса у одного заболевшего ребенка. В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится проверка, сделаны заборы проб пищевых продуктов, воды, смывов, обследован персонал пищеблока. Уже по результатам проверки можно будет говорить о причинах возникновения данного заболевания», — сказал Алексей Звягин.

Власти региона приняли решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания. Кроме ребят из Ярославской области — из Мышкина, Тутаева и Рыбинска — в оздоровительном лагере отдыхали воспитанники детских домов Архангельской области, а также ребята из Вологодского региона.

По предварительной версии, инфекция пришла в лагерь вместе с детьми из Архангельской области. Эти дети заболели первыми.

«Мы сейчас связываемся с коллегами из других регионов, чтобы они проконтролировали ситуацию в своих областях. Наша главная задача — обеспечить доставку детей домой. Будут ли они отдыхать дома или родители попробуют пристроить их в местные детские лагеря, еще неизвестно. У детей есть родители или, как ребят из детского дома, их законные представители, и им решать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Деятельность самого лагеря «Черная речка» полностью приостановлена. Там будет проведена санитарная обработка, после чего будет принято решение о дальнейшей его работе.