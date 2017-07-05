Портрет Путина появился на поле в Италии
Рим, 5 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Итальянский фермер Дарио Гамбарин, проживающий в небольшом городке Кастаньяро в провинции Верона, с помощью трактора и плуга создал на своем поле портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).
«Художник использовал свой трактор, чтобы преобразовать поле недалеко от Вероны в гигантский портрет президента РФ Владимира Путина в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 135-метровый портрет Путина можно рассмотреть только с большой высоты из-за его масштабов. Под портретом главы государства написана его фамилия на кириллице и подпись «G20 2017».
Сам Гамбарин рассказал журналистам, что он смог успешно сделать портрет Путина благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором, при этом не делая замеры перед началом «работы».
Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.