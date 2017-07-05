Рим, 5 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Итальянский фермер Дарио Гамбарин, проживающий в небольшом городке Кастаньяро в провинции Верона, с помощью трактора и плуга создал на своем поле портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).

Скриншот страницы google.ru Портрет Владимира Путина

«Художник использовал свой трактор, чтобы преобразовать поле недалеко от Вероны в гигантский портрет президента РФ Владимира Путина в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 135-метровый портрет Путина можно рассмотреть только с большой высоты из-за его масштабов. Под портретом главы государства написана его фамилия на кириллице и подпись «G20 2017».

Сам Гамбарин рассказал журналистам, что он смог успешно сделать портрет Путина благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором, при этом не делая замеры перед началом «работы».

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.