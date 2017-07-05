Санкт-Петербург, 13 июля, 2012, 10:46 — ИА Регнум. "Мы в Санкт-Петербурге готовим план антикризисных действий. Я дал такое поручение всем своим заместителям". Как сообщает сегодня, 13 июля корреспондент ИА REGNUM, такой ответ дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в рамках встречи с молодыми предпринимателями, состоявшейся накануне, на вопрос о возможной второй волне мирового экономического кризиса.

По мнению Георгия Полтавченко, "чтобы кризис не сильно задел Санкт-Петербург, есть один выход - максимально привлекать инвестиции в город". Глава города подчеркнул, что город активно работает в этом направлении, и напомнил, что в рамках Петербургского Международного экономического форума городом было подписано соглашений на общую сумму 91 млрд. рублей. "В первую очередь, это транспортные проекты, главным из которых стал Западный скоростной диаметр (ЗСД), и фармацевтический кластер", - отметил Полтавченко.

Также губернатор Санкт-Петербурга сказал, что в деле привлечения инвестиций не стоит забывать о малом бизнесе: "В условиях возможной второй кризисной волны создание малого и среднего бизнеса - это тоже инвестиции, это деньги, которые дальше работают и дают прибыль".

Напомним, что первая встреча молодых предпринимателей с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко прошла 12 июля в "Хранилище фондов государственного банка 1843 года". Идея провести подобное мероприятие возникла в феврале 2012 года на встрече Георгия Полтавченко с молодежью в Эрмитажном театре, когда одними из самых активных ораторов стали молодые бизнесмены города.