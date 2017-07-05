Омск, 5 июля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Весьма любопытная информация, касающаяся доходов мэра Омска Вячеслава Двораковского, появилась в омских массмедиа. Журналисты выяснили, что огромные премии градоначальнику, исчисляющиеся миллионами рублей, выписывали его заместители.

Canal3.md Деньги

3 июля Омская городская прокуратура направила в горсовет представление об устранении нарушений федерального законодательства. Как сообщают «Коммерческие вести», прокурорская проверка показала, что огромные, сравнимые с зарплатой, премии руководству города начислялись из средств дефицитного бюджета с отсутствием на то оснований.

При этом на протяжении нескольких лет мэр Омска получал премии, которые ему выписывали его заместители. Например, в 2014 году он получил 5,5 млн рублей, в том числе размер премии составил 2,3 млн рублей. В 2016 году градоначальнику выписали премию в размере 1,9 млн рублей. Общий доход за 2016 год составил 5,48 млн. И уже в 2017 году мэра успели «премировать» почти на миллион рублей при общей сумме дохода за истекший период текущего года в размере 1,9 млн.

Уточняется, что представление предлагается к рассмотрению на заседании горсовета 5 июля.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в облпрокуратуру.

«Факт проведения проверки подтверждаем. Представления было два — в горсовет и мэру. Представление в горсовет в настоящее время рассматривается», — сказала ИА REGNUM старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Булихова, добавив, что одна из целей работы ведомства — оптимизация бюджетного процесса.

Добавим, информация прокуратуры по доходу мэра за 2016 года немного не совпадает с данными, обнародованными на официальном сайте горадминистрации. Согласно этим данным, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава города за 2016 год заработал 5 766 662,48 рубля. Это сопоставимо с заработком губернатора области, составившим за прошлый год 5,9 млн рублей.

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Здесь также стоит напомнить, что среднедушевые денежные доходы населения Омской области за, например, май 2017 года, составили, по данным Омскстата, 23 520,0 руб. А среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в регионе за январь — апрель 2017 года, составляла 28 111,4 руб.

В декабре 2016 года параметры бюджета Омска на 2017 год были утверждены в следующих размерах: доходы — 13,6 млрд рублей, расходы —14,3 млрд рублей.

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