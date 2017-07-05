Углич, Ярославская область, 5 июля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области при Алексеевском женском монастыре открывается кризисный центр «Покров» для женщин в трудной жизненной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре «Покров».

Wikimedia.org Алексеевский монастырь

В центр могут беременные женщины, несовершеннолетние мамы и женщины, подвергшиеся домашнему насилию. В «Покрове» окажут помощь разводящимся и разведённым женщинам. Проект кандидата педагогических наук Надежды Сельской победил в международном конкурсе «Православная инициатива».

Автор проекта считает, что главная цель проекта — спасение детей, даже если будет спасён хотя бы один ребёнок, то все усилия будут оправданы.

После обращения в кризисный центр женщина получит бесплатно медицинское обследование, проживание, питание, обеспечение одеждой. Обратившимся гарантируют психологическую и юридическую помощь, а для беременных — подготовку к предстоящим родам и уходу за ребёнком.

Организаторы центра собираются наладить контакты с органами местной власти, социальными службами, работодателями. Сейчас в центре завершён ремонт помещения, приобретаются мебель, бельё, оборудование.