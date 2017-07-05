Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на заводе компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начали производить новую версию Kia Rio, машина адаптирована под условия эксплуатации на российских дорогах, об этом 4 июля сообщила пресс-служба KIA Motors Rus.

Motorstorepro.com Kia Rio

На предприятии будет производиться автомобиль четвертого поколения, производство будет осуществлять по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузова. Сообщается, что уровень локализации при производстве составит 47%.

При подготовке к запуску производства модели на заводе было произведено серьезное переоснащение производственных линий, например — в сварочном цеху в эксплуатацию были введены новые роботы.

Также была произведена перенастройка роботов, отвечающих за окраску и нанесение шумоизоляции, а некоторые участки конвейера подверглись реорганизации.

Сотрудники предприятия прошли специальное обучение по работе на производственной линии новой модели. Работники производственного цеха обучались на самом заводе, а инженеров и технических специалистов компания отправляла учиться в Корею.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производство на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге будет остановлено в период с 17 по 30 июля 2017 года, причиной остановки станет традиционный коллективный отпуск. Конвейер будет запущен вновь 31 июля.