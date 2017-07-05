Москва, 5 июля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Более половины граждан Российской Федерации (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после выборов 2018 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Две трети опрошенных хотели бы и после 2018 г. видеть во главе государства Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 18% опрошенных устроит на высшем руководящем посту страны другой человек, еще 16% респондентов не смогли ответить.

При этом треть участников опроса выступают за то, чтобы будущий глава государства, вне зависимости от того, кто это будет, проводил более жесткую внутреннюю политику. В то же время более 40% граждан страны заявили, что их устраивает нынешний курс, а 12% выступают за либерализацию.

Напомним, в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы.

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