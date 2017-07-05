Тверь, 5 июля, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Деньги, которые собирались с населения Тверской области на модернизацию коммунальных систем, не доходили до цели. Об этом доложил губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Как рассказал главе государства Игорь Руденя, за год регион достиг необходимых показателей по исполнению указов президента. Так, доложил губернатор, средний уровень зарплаты педработников в регионе составляет более 25 тыс. рублей, в детских садах — 21 тыс. рублей, у работников дополнительного образования — более 20 тыс. рублей. У врачей средняя зарплата достигла 37 тыс. рублей. Всего на выплаты заработной платы сотрудникам в этих сферах в регионе направлено около 10 млрд рублей.

Руденя доложил, что в Тверской области продолжается работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях — ежегодно в регионе вводится по детскому саду.

«В прошлом году был открыт детский сад в Чуприяновке, это Калининский район, в этом году планируем в Хотилове ввести детский сад 1 сентября. Далее на очереди — другие районы и по одной школе ежегодно. В этом году хотим в Твери ввести школу на 960 мест. Это будет школа совместная с воспитательным классом (дошкольное образование). Население города растет, хотя по области демографическая ситуация пока только нормализуется. Для нас сейчас социальная сфера — один из самых приоритетных проектов», — отметил Руденя.

При этом, посетовал глава региона, несмотря на то, что в Тверской области четыре вуза, молодые люди предпочитают уезжать в Москву и Санкт-Петербург.

«Наша задача — сделать Тверскую область привлекательной. Мы реализуем программу по посещению музеев Путевого дворца. Школьники 9-х, 10-х и 11-х классов сейчас за счет нашего бюджета, мы организовали, посещают путевой дворец», — рассказал Руденя.

«Мы через месяц заканчиваем оформление земельных участков в нашу собственность. «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» — два базовых проекта, которые мы считаем якорными и для развития бизнеса, и чтобы молодежь трудилась. На сегодняшний день мы уже завершаем переговоры с «РЖД» по строительству моста, перехода через железную дорогу. Денег, конечно, на это потребуется много, но мы предварительные переговоры уже провели и с банком ВТБ, и со Сбербанком, сейчас уже будем делать роуд-шоу с частными инвесторами, для того чтобы этот проект можно было показать широкой публике».

В сельском хозяйстве существенно увеличено финансирование: «На 50 процентов добавили деньги на проекты по сельскому хозяйству. И как мы заявляли, мы ежегодно планируем по 10−20 тысяч введение в оборот новых земель, которые у нас не использовались в сельском хозяйстве», — рассказал Руденя, добавив, что объемы господдержки в этом году увеличены на 840 млн рублей и составили 2,5 млрд. Причем получают помощь все формы хозяйствования, в том числе — малый и средний бизнес.

«Сейчас вроде как лето не наступает в Подмосковье, но всё-таки оно в разгаре. Уже сейчас нужно думать о том, как подготовиться к зиме. Работа идёт у вас?» — спросил Руденю Владимир Путин.

Глава региона рассказал, что в регионе ведется подготовка к отопительному сезону, в том числе — модернизация котельных.

«С этого года мы начали выделять — может быть, небольшую сумму, но для области она существенна — по 200 миллионов рублей от областного правительства и порядка 400 миллионов консолидировано с муниципалитетами на модернизацию наших котельных и нашего отопительного оборудования, потому что для нас это приоритетно. Мы, к сожалению, в какое-то время немножко подотстали по участию области в проблемах ЖКХ. Теперь налаживаемся, главы районов очень хорошо в этом участвуют. Мы идём по этому пути», — добавил Руденя.

В то же время, добавил губернатор, ЖКХ, в частности, тарифообразование, сегодня остается главной проблемой.

«Любые повышения тарифов должны быть очень чётко выверены. Самое главное — добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций в оборудование, в модернизацию трасс. На сегодняшний день у нас идёт работа. Мы работаем с «Тверской генерацией», с «Газпромом», — отметил Руденя.

Что касается водоснабжения, то, отметил губернатор, сейчас ведутся консультации с представителями бизнеса, готовых заняться модернизацией системы.

«Вы жаловались, что часть прибыли они переводят в другие регионы, — сказал Владимир Путин.

«К сожалению, не в другие регионы, а в другие страны. Поэтому мы подготовили отдельный доклад, у нас сейчас занимаются правоохранительные органы этим вопросом. Думаю, что в нашем конкретном случае нам удастся договориться с теми людьми, которые осуществляют эту деятельность. К сожалению, может, у нас требования завышены, но мы не видим должной эффективности, которая должна быть. Деньги были населением собраны, они были оплачены, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем. Поэтому ведём переговоры», — сказал глава региона.

Отметим, последние месяцы сферу ЖКХ региона сотрясают скандалы. В сентябре, прямо перед стартом отопительного сезона, были задержаны руководители «Тверской генерации» — основного поставщика тепла в Твери. Им предъявлены обвинения в нарушениях при подготовке к отопительному сезону, а также в получении ожогов ребенком. Параллельно ведется расследование дела о займе в 385 млн рублей, который «Тверская генерация» предоставила ООО «Промтехлит», а также о продаже теплосетей на сумму более 317 млн рублей.

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А в декабре 2016-го прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушений при реализации инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» — как сообщалось, около 400 млн рублей было выведено в оффшоры.