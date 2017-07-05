Харбин, Китай, 5 июля, 2017, 09:26 — ИА Регнум. В китайском Харбине состоялась торжественная церемония открытия самого большого в мире крытого горнолыжного курорта. Уникальный комплекс объединил под одной крышей шесть горнолыжных трасс различной сложности.

Snow365.com Крытый горнолыжный комплекс в Харбине

Церемонию открытия курорта посетили чиновники муниципалитета Харбина. По словам администрации комплекса, новый горнолыжный курорт привлечет более 2 млн туристов из Китая и близлежащих стран. Ожидается, что курорт в Харбине станет популярнее всемирно известного Snowpark Ski Dubai, расположенного в ОАЭ, пишет «Жэньминь жибао».

Комплекс состоит из шести спусков, самый протяженный из которых достигает 500 метров, максимальный перепад высот составляет 80 метров. Одновременно в комплексе смогут разместиться около 3 тыс. туристов.

Помимо горнолыжных трасс на 10 тыс. кв. метров расположены катки, горки для тьюбингов, а также другие виды развлечений. Администрация комплекса отметила, что каток, расположенный на территории курорта, полностью соответствует международным стандартам, что позволяет организаторам проводить в Харбине соревнования международного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин провел внеочередную встречу с организаторами зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 г. Китайский лидер проинспектировал строящиеся объекты и призвал рационально планировать и расходовать бюджет.