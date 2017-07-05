Москва, 5 июля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Создание анимационного технопарка на базе «Союзмультфильма» может навредить развитию отечественной мультипликации, считает академик Российской академии художеств Сергей Заграевский. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, название «Союзмультфильм» необходимо оставить для сохранения имиджа бренда.

Союзмультфильм

«Если потеряется бренд, и вместо Союзмультфильма, который знают и любят с детства все поколения, у нас будет безликий анимационный технопарк, то это будет большой проигрыш с точки зрения имиджа. Это, по моему мнению, может скорее повредить, чем помочь развитию отечественной мультипликации. То есть бренд необходимо сохранить в любом случае», — уверен Заграевский.

По его словам, сейчас «Союзмультфильм» находится в очень трудном положении, как в имущественном плане, поскольку был вынужден покинуть здание, в котором находился десятки лет, так и с точки зрения концепции.

«У нас абсолютно не отработана концепция современного отечественного мультфильма. То, что делается стилизация, например, «Добрыня Никитич», «Алеша Попович», эта линия существует. Однако нужно продолжать идти по русскому пути: развивать подобные темы, экранизировать историю России, вводить отечественную литературу. Вот здесь сейчас самая главная, по моему мнению, проблема. И вопрос, поможет ли создание анимационного технопарка?» — отметил Заграевский.

Он считает положительным тот факт, что на развитие «Союзмультфильма» будут выделены средства и подчеркнул, что база нуждается в техническом обновлении. По словам Заграевского, при создании нового имиджа главной должна стать творческая концепция.

«Если не будет концепции отечественной мультипликации, а будет либо копирование западных образцов либо создание технически слабых мультфильмов, которые бы делались на русские мотив, то это две крайности. Их недостаточно, впереди должна идти творческая концепция. Иначе выйдет: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — заявил он.

Напомним, в Москве планируют создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма». С таким поручением обратился президент России Владимир Путин к столичным властям. Проект необходимо подготовить к 1 сентября 2018 года.

Читайте также: Владимир Путин встретился с деятелями российской анимационной индустрии