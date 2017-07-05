Квартиры по реновации покажут на Московском урбанфоруме
Москва, 5 июля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Предлагаемые жителям столицы квартиры для переселения из пятиэтажек по программе реновации покажут на Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2017), сообщается на сайте Стройкомплекса.
«Уже ведется монтаж первого шоу-рума в павильоне №75 ВДНХ, где будет проходить урбанфорум. Все жители города с 6 июля смогут прийти и увидеть предлагаемые варианты квартир по программе реновации», — пояснил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
По его словам, здесь смонтируют один этаж жилого дома с одно-, двух‑ и трехкомнатными квартирами, в которые предложат переехать участникам программы.
Квартиры будут представлены в точно таких размерах, как в реальных новых домах.
Также на на Мосурбанфоруме будет размещен специальный стенд, посвященный программе реновации.
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Как сообщало ИА REGNUM, VII Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) пройдen с 6 по 12 июля в павильоне №75 на ВДНХ. На него приедут участники и гости из 40 стран мира, ожидается выступление 150 международных экспертов из числа 400 спикеров. Всего в форуме будут участвовать порядка 15 тысяч человек, а посетителей ожидается порядка 30 тысяч.
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