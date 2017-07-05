Москва, 5 июля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Предлагаемые жителям столицы квартиры для переселения из пятиэтажек по программе реновации покажут на Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2017), сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Уже ведется монтаж первого шоу-рума в павильоне №75 ВДНХ, где будет проходить урбанфорум. Все жители города с 6 июля смогут прийти и увидеть предлагаемые варианты квартир по программе реновации», — пояснил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

По его словам, здесь смонтируют один этаж жилого дома с одно-, двух‑ и трехкомнатными квартирами, в которые предложат переехать участникам программы.

Квартиры будут представлены в точно таких размерах, как в реальных новых домах.

Также на на Мосурбанфоруме будет размещен специальный стенд, посвященный программе реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, VII Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) пройдen с 6 по 12 июля в павильоне №75 на ВДНХ. На него приедут участники и гости из 40 стран мира, ожидается выступление 150 международных экспертов из числа 400 спикеров. Всего в форуме будут участвовать порядка 15 тысяч человек, а посетителей ожидается порядка 30 тысяч.

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