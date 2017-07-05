Москва, 5 июля, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского национального инвестиционного банка» (МНИБ). Об этом сообщает в среду, 5 июля, пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций, а также проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Отмечается, что банк «МНИБ» по величине активов на 1 июня 2017 г. занимал 515 место в банковской системе страны.

Читайте также: Суд признал «Владимирский промышленный банк» банкротом

Читайте также: «Татфондбанк» против ликвидации должников: те не вернули ему 265 млн рублей