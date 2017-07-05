Кембридж, Великобритания, 5 июля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Астрономы из Кембриджского университета (Великобритания) пришли к выводу, что самые быстрые, гиперскоростные, звезды Млечного Пути попали в галактику из соседнего Большого Магелланового Облака. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

skeeze Млечный путь

Ученые утверждают, что гиперскоростные звезды, открытые впервые в начале 2000-х годов, сформировались в соседней с нашей галактикой туманности — Большом Магеллановом Облаке. Оттуда их выбросили вспышки сверхновых.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные каталога SDSS (Sloan Digital Sky Survey). В ходе исследования астрономы обратили внимание на то, что все звезды находились на той линии, по которой Большое Магелланово Облако вращается вокруг Млечного Пути.

Исследователи разработали компьютерную модель, которая описывает процесс «выброса» звезд из Большого Магелланового Облака. Проведенное моделирование показало, что из этой туманности было «выброшено» более 10 тысяч звезд, которые прошли через Млечный Путь.

Еще большее количество светил угасает, исчерпав запас водорода и не добравшись до галактики.

По мнению ученых, наша галактика пережила обстрел примерно миллионом подобных звезд за последние несколько миллиардов лет. В настоящее время в галактике известно около 20 гиперскоростных звезд.

Специалисты намерены проверить свою теорию в следующем году, когда европейский спутник GAIA завершит первую серию наблюдений и измерит скорость движения миллиарда ближайших к нам светил.