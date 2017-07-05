Киев, 5 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Выделение Украине очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ) перенесено на более поздний срок. Это связано с невыполнением Киевом требований о земельной реформе, рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Bloomberg.

International Monetary Fund Главное здание МВФ в Вашингтоне

Гройсман пояснил, что на текущий момент законодательные акты, включая и закон о продаже сельскохозяйственных земель, еще не одобрены Верховной радой. Завершить эту работу до парламентских каникул, которые начнутся 14 июля и продлятся до сентября, в Раде не успеют.

В меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ говорилось о том, что новое законодательство, предусматривающее продажу сельскохозяйственных земель, Рада должна была утвердить в мае 2017 года. В таком случае Киев мог рассчитывать на очередной, пятый по счету транш в размере $1,9 млрд.

Действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения прекращается на Украине в конце 2017 года. После этого продажа земли, находящейся в государственной и частной собственности, становится возможной.

Читайте также: Всемирный банк оценит реформы Киева в области предпринимательства

Ранее украинский премьер-министр отмечал, что новый закон позволит покупать и продавать землю лишь физическим лицам с украинским гражданством. Беседуя с Bloomberg, Гройсман заверил, что позиция Киева в этом вопросе осталась прежней, но вопрос оказался сложнее.

Он пояснил, что понимание того, какая именно модель нужна и чьи интересы она будет отражать, уже достигнуто. Законопроект готов на 99%, осталось предусмотреть в нем доступ украинских аграриев к долгосрочному финансированию по приемлемым ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года стартовала кредитная программа МВФ для Украины, рассчитанная на четыре года и предусматривающая выделение $17 млрд. Ранее Киеву уже были предоставлены четыре кредитных транша общим объемом около $8,38 млрд.

Читайте также: Условия МВФ для Украины дают новый шанс Юлии Тимошенко