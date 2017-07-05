Нальчик, 5 июля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Долгожительница из Кабардино-Балкарии Нану Шаова признана самым пожилым гражданином России. Ее возраст — 127 лет. Об этом ИА REGNUM 5 июля сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Glava.kbr.ru 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова и Юрий Коков

На днях проживающей в Баксанском районе республике женщине вручили сертификат «Книги рекордов России». Документ свидетельствует о том, что Нану Шаова является человеком с самой длинной продолжительностью жизни.

Вручая сертификат, главный редактор издания Станислав Коненко подчеркнул, что в настоящее время уроженка Кабардино-Балкарии также признана самой «взрослой» женщиной в мире.

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Старейший житель Земли найден в Индонезии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году житель Индонезии Мбах Гото заявил, что ему 145 лет. В его паспорте годом его рождения назван 1870 год. Но поскольку паспорт выдали местные власти, а других документов, подтверждающих появление на свет в 1870 году, у индонезийца нет, научное сообщество скептически отнеслось к заявлению малазийца о его возрасте.

В России до недавнего времени самой пожилой жительницей считалась Танзиля Бисембеева из Астраханской области, отметившая в 2016 году 120-летний юбилей.

Официальным долгожителем-рекордсменом в мире была признана жительница Франции Жанна Кальман, которая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.

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Стоит отметить, что Северный Кавказ давно считается регионом, где больше всего долгожителей в России. Так, по итогам 2016 года средний показатель продолжительности жизни в Северо-Кавказском федеральном округе составил 75 лет. При этом самая высокая продолжительность жизни отмечена в Ингушетии — 80,8 года. В тройку регионов-долгожителей вошел также Дагестан с показателем 77,2 года.