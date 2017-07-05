Североморск, Мурманская область, 5 июля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Успешное ракетное испытание проведено атомным подводный крейсером «Смоленск» 5 июля, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Mil.ru Атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск»

С крейсера была запущена крылатая ракета «Гранит», которая уничтожила морскую мишень с расстояния 400 км. Учебный пуск проходил в акватории Баренцева моря в плановом режиме.

Напомним, «Гранит» — это крылатая противокорабельная ракета дальнего действия. Может использоваться для нанесения ударов по крупным корабельными группировками, в том числе по авианосным. Может использоваться и для удара по береговым целям.

Большая масса и скорость «Гранита» затрудняют их поражение зенитными ракетами противника.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Смоленск» проекта 949А «Антей» входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ.

Пуск ракеты «Гранит» проведен с крейсера не впервые. Так, 16 октября 2016 года с крейсера эти ракеты ударили по мишени на архипелаге Новая Земля (Арктика). Испытания прошли успешно.