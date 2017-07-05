Красноярск, 5 июля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае с начала 2017 года отмечалось замедление инфляционных процессов по сравнению с предыдущим годом: темпы роста цен замедлились как на товары, так и на услуги. Однако при этом, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июля, в Красноярскстате, цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) в регионе в июне стали выше на 2,4%. Одновременно газовое моторное топливо подешевело на 4,6%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В целом в июне 2017 года в Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц (к маю 2017 года) увеличились на 0,5%; с начала года (к декабрю 2016 года) — увеличились на 1,2%; за год (к июню 2016 года) — увеличились на 3,5%.

Среди продовольственных товаров рекордсменом по росту цен стала белокочанная свежая капуста. Она подорожала на 58,1%. Картофель вырос в цене на 27,9%; апельсины — на 25,4%; морковь — на 20,9%; репчатый лук — на 12,0%; свекла столовая — на 10,8%. Также подорожали сахар и яйца (на 6,4 и 2,3% соответственно). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали выше на 1,3%.

В тоже время наблюдалось снижение цен на огурцы (на 20,1%) и помидоры свежие (на 10,4%), крупу гречневую-ядрицу (на 4,4%), подсолнечное масло (на 2%).

Из платных услуг существенно увеличились тарифы на услуги железнодорожного транспорта. По информации статистиков, стоимость проезда в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов стала выше на 19,9% и на 19,5% соответственно, в купейных вагонах — на 19,7 и на 18,7% соответственно. Пересылка простого письма внутри России выросла в цене на 15,8%.

В целом за год (июнь 2017 года к июню 2016 года) в крае индекс потребительских цен составил 103,5%. Среди наблюдаемых 498 товаров и услуг за этот период снизились цены на 87 наименований товаров и услуг; рост цен не превышал уровень инфляции по 158 наименованиям; рост цен превышал уровень инфляции по 253 наименованиям. Значительно подорожали (более чем на 20%) белокочанная капуста — на 90%, картофель — на 41,4%; репчатый лук — на 29%; сливочное масло — на 27,2%; бинт — на 22,4%; йод — на 20,8%; плата за исходящее SMS-сообщение — на 26,6%; посещение музеев и выставок — на 22,1% и другие товары и услуги.

На отдельные виды овощей и фруктов было зафиксировано снижение цен. Наиболее значительно подешевели чеснок — на 24,9%; свежие огурцы — на 21,8%; сухофрукты — на 18,6%. Существенно снизились цены на крупу гречневую-ядрицу — на 22,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2017 года стало известно, что следователи намерены проверить в Красноярске обоснованность роста цен на бензин. По данным Главного следственного управления СКР по краю, проверяется информация о росте в мае-июне 2017 года цен на бензин на ряде автозаправочных станций краевого центра. Организовано взаимодействие с Управлением федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, так как действия владельцев автозаправочных станций не исключают признаков манипулирования рынком, что является уголовно наказуемым, подчеркнули тогда в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, с мая цены на популярные марки бензина в Красноярске поднялись в среднем на рубль. Например, литр бензина АИ-92 — до 36,60 руб., АИ-95 — до 38,90 руб.