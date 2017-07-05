Беркли, США, 5 июля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Ученые из США и Китая в совместном исследовании пришли к выводу, что вследствие вымирания динозавров произошло значительное увеличение количества видов лягушек. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

Kathy2408 Лягушка

В своем исследовании ученые утверждают, что если бы не катастрофа, приведшая к гибели динозавров, то сегодня не было бы 88% видов лягушек.

Ученые собрали генетические данные 156 видов лягушек и объединили их с более ранней информацией о двух генах 145 видов. В общей сложности получены данные о 301 виде лягушек из 55 семейств. Полученные результаты позволили создать подробную схему, показывающую эволюцию эти животных.

Ученые пришли к выводу, что 10 групп лягушек пережили катастрофу, но только три из них смогли после этого распространиться по всему миру. Именно от них и произошли все виды современных лягушек.

Исследователи выяснили, что лягушки пережили три этапа видообразования на различных континентах. Это произошло после исчезновения большинства групп динозавров около 66 миллионов лет назад.

По мнению ученых, глобальное вымирание, которое было вызвано падением метеорита, затронуло множество животных, в том числе и лягушек. На Земле осталось несколько видов этих животных, которые смогли занять освободившиеся экологические ниши, что привело к восстановлению из популяции и увеличило разнообразие видов.