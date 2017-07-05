Москва, 5 июля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Москва и Пекин продолжают согласование параметров поставок российского голубого топлива в Китай по западному маршруту. Об этом, как передает ТАСС, заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Россия занимает лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти, в 2016 г. только в рамках межправсоглашений экспортировано (в Китай) 27,3 млн тонн, а с учетом коммерческих контрактов — 52,5 млн тонн, — сказал глава государства. — По графику ведется строительство газопровода «Сила Сибири».

Путин также добавил, что «Газпром» и китайская CNPC договорились о точной дате начала поставок природного топлива по газопроводу «Сила Сибири» в Китай — 20 декабря 2019 г.

«Продолжается согласование параметров западного маршрута (поставок газа)», — добавил российский лидер.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки голубого топлива по восточному маршруту газопровода «Сила Сибири» в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

«Нет сомнений, — сказал Миллер. — 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай».

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