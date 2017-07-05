Нью-Йорк, США, 5 июля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с пуском баллистической ракеты из Северной Кореи пройдет 5 июля во второй половине дня, передает радиостанция «Эхо Москвы».

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Отмечается, что заседание проводится по запросу Вашингтона, Сеула и Токио.

Напомним, ранее Вашингтон настаивал на проведении закрытого заседания. Запрос поступил после того как 4 июля Пхеньян сообщил об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» с территории Северной Кореи состоялся 4 июля. Как заявили в Пхеньяне, пуск был успешным.

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По данным Минобороны России, ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров. По сообщениям южнокорейских СМИ, высота полета составила более 2300 км.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна ведут к эскалации ситуации в районе Корейского полуострова.

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