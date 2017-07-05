Москва, 5 июля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. 5 июля на азиатской сессии за Brent дают $49,56 (-0,09%) против $49,87 4 июля. Без откатов цена может дотянуть до уровня $50,75. Чтобы подняться выше, нужны свежие драйверы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Участники рынка ждут данных по запасам от API и Минэнерго США, а также результаты первой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Из-за выходного в США отчеты выйдут с опозданием на день.

Пара доллар/рубль несколько дней торгуется в ценовом диапазоне 58,61—59,89 рубля. На фоне общего укрепления доллара США баланс рисков сместился в пользу ослабления российской валюты.

Тут нужно следить за текущим восстановлением цен на черное золото. Рост котировок выше $50,70 ослабит доллар до 58,75 рубля. При снижении цен на нефть до $49,00—49,15 доллар восстановится до 59,80 рубля.

По паре евро/рубль поддержка находится в зоне 67,00—67,16 рубля. При выходе цены вверх покупатели возьмут курс к недавнему максимуму 68,12 рубля. При падении котировок ниже 67 рублей курс евро снизится до 66,65 рубля.

Напомним, 4 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,75 коп. (+0,25%), до 59,41 руб., курс евро — на 6,0 коп. (+0,09%), до 67,38 руб.

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