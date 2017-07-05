Порт-о-Пренс, 5 июля, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Правительство Гаити начнет набор небольшого количества людей для воссоздания армии, сообщает 5 июля Reuters.

Nobunaga24 Войска США в Гаити. 1994

Критики данного решения сомневаются в его целесообразности, так как армия в прошлом была источником государственных переворотов.

Власти рассчитывают рекрутировать чуть менее 500 солдат, которые будут заняты в основном устранением последствий стихийных бедствий, а также контролем границ и пресечением контрабанды.

«Я планировал набрать 500 военнослужащих, но сейчас, в связи с проблемами бюджета, мы вынуждены сократить это число», — заявил министр обороны Гаити Херве Денис.

Голосование по вопросу необходимости воссоздания армии на Гаити ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, бывший президент Гаити Жан-Бертран Аристид, после того, как при поддержке вооруженных сил США совершил государственный переворот, отменил в 1995 году армию. Последующие лидеры страны пытались ее воссоздать, однако из-за скромного бюджета страны прежде это было сделать невозможно.