Лондон, 5 июля, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Уимблдона одержал победу над итальянцем Стефано Травальей.

Carine06 Андрей Рублёв

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Матч прошел в равной борьбе.

Российский теннисист 10 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок. У Травальи 20 «эйсов» и 7 двойных ошибок. Рублев реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов, у его соперника реализовано 5 из 10 брейков.

Во втором круге Рублева ждет встреча с испанцем Альберто Рамосом-Виньоласом, который в первом матче обыграл австралийца Джордана Томпсона.

В другом матче дня Михаил Южный в трех сетах одержал победу над французом Николя Маю — 6:2, 7:5, 6:4. Во втором круге он встретится с канадцем Милошем Раоничем.

Лондон (Великобритания). Уимблдон. 1-й круг. Мужчины.

Андрей Рублев (Россия) — Стефано Травалья (Италия) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5

Михаил Южный (Россия) — Николя Маю (Франция) — 6:2, 7:5, 6:4