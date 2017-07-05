Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В столице Камчатки МВД ведет проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который врезался в экскаватор. Как сообщили ИА REGNUM в полиции, пострадали пять человек — водитель автобуса и четверо пассажиров разного возраста, всем назначено амбулаторное лечение.

(сс) CWitte ДТП

Как говорят в МВД, 49-летний водитель микроавтобуса «SsangYong Istana» не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации.

«По его словам, у машины отказали тормоза. Он совершил наезд на экскаватор «Robeks», расположенный на стоянке для транспортных средств. Проверка продолжается», — сказали в полиции.

По словам очевидцев, микроавтобус пролетел без тормозов почти три автобусные остановки. Причем он спускался с горки, по пути тормозя боком об ограждения, а потом врезался в джип, но остановился только после того, как въехал в экскаватор. И то, он стоял на стоянке на возвышенности, то есть автобус перескочил через бордюр, и влетел на возвышенность.