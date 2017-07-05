Рубцовск, Алтайский край, 5 июля, 2017, 06:56 — ИА Регнум. К решению проблем теплоснабжения Рубцовска, которые являются приоритетной задачей энергетиков, подключили штаб. Как пояснили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского отделения «Сибирской генерирующей компании», его работа приобретает особое значение в связи с подготовкой теплоэнергетического комплекса города к старту и прохождению осенне-зимнего периода 2017−2018 годов.

Светлана Шаповалова Строительство перемычки между южными и северными тепловыми сетями Рубцовска. Март 2017 года. Проект СГК

«Проект СГК по модернизации системы теплоснабжения третьего по величине города Алтайского края вышел в решающую стадию, поэтому руководством СГК было принято решение создать специальный оперативный штаб. Заседания штаба будут проходить еженедельно в формате видеоконференцсвязи и призваны координировать работу всех подразделений компании, подрядных организаций, их взаимодействие с органами региональной и местной власти, МЧС, Ростехнадзором и прочими заинтересованными структурами», — отметили энергетики.

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Уже определено, что основной акцент в работе этого штаба будет сделан на соблюдении сроков и качества выполнения работ по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска: наращивании мощностей Южной тепловой станции, строительстве и реконструкции теплосетей, последующей отладке гидравлических режимов. Все это сделает возможным снабжение тепловой энергией большей части потребителей от одного источника — ЮТС, отмечают в СГК. Помимо этого, энергетики уделят внимание подготовке к отопительному периоду жилого фонда, вопросам дебиторской задолженности за поставленную тепловую энергию и другим.

«Уже сейчас мы перешли к финальному этапу строительства перемычки между контурами севера и юга, работы по техперевооружению теплотрасс и строительству котлов на Южной тепловой станции также идут полным ходом. Во второй половине августа мы приступим к отладке оборудования и гидравлических режимов тепловой сети. Как правило, отопительный сезон в Рубцовске стартует в первых числах октября, в предстоящие три месяца мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он прошел хорошо и спокойно», — подчеркнул директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Известно, что в состав штаба вошли директор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов, технический директор СГК Олег Петров, директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, и.о. главного инженера филиала Максим Паршуков. Также в числе ответственных за реализацию рубцовского проекта — исполнительный директор подрядной организации, выполняющей работы — ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», Алексей Бочаров. Принимать участие в совещаниях будут и руководители рубцовского подразделения СГК: директор Максим Новов, технический директор Дмитрий Куренинов, главный инженер Александр Бондарь и заместитель директора рубцовского подразделения компании по эксплуатации Олег Семеньков. Также, при необходимости, в работе штаба будут принимать участие представители теплосбытового подразделения СГК, органов исполнительной власти и надзорных ведомств, жилищных организаций. Информация по итогам работы штаба будет оперативно поступать генеральному директору СГК Михаилу Кузнецову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, считается уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км.

В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника. Все работы ведутся в рамках концессионного соглашения на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Его заключение с муниципалитетом Рубцовска состоялось 22 июня 2017 года.