Вена, 5 июля, 2017, 06:42 — ИА Регнум. На Италию давит наплыв беженцев, следующей страной может оказаться Австрия, пишет 4 июля Die Tagesschau.

böhringer friedrich Бронемашина австрийской армии

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил в интервью австрийскому информационному агентству APA, что страна готова «защищаться от мигрантов» на итальянско-австрийской границе.

Он упомянул, что «даже бронемашины стоят наготове».

Министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил подтвердил, что в случае серьезного обострения кризиса бронемашины могут прибыть на границу в течение 72 часов. Он добавил, что несколько военных машин уже находятся на пограничном пункте.

В интервью Kronen Zeitung Доскоцил отметил, что «с учетом развития кризиса в Италии, в первую очередь именно австрийцы должны быть готовы».

Напомним, что с начала 2017 года в Италию прибыли около 84 тыс. беженцев, это на одну пятую больше аналогичного периода 2016 года.