Якутск, 5 июля, 2017, 06:39 — ИА Регнум. На годовом собрании акционеры базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании АЛРОСА избрали её новый наблюдательный совет. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов назвал его состав ожидаемым и предсказуемым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г. Мирный

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«Шесть человек, во главе с Ил Дарханом Егором Борисовым представляют Якутию, семь — Российскую Федерацию, в том числе президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, — пояснил эксперт. — Это примерно соответствует долям этих субъектов в акциях «АЛРОСА». Ещё два члена набсовета реально независимые — Мария Гордон (до 2014 года главный портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. (PIMCO) по акциям развивающихся стран — прим. ИА REGNUM ) и Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» — прим. ИА REGNUM ), так как представляют сторонние компании и прошли в набсовет за счёт кумулятивного голосования юридических лиц, владеющих достаточно значительными пакетами акций компании (5−6%). Вместе с тем, они не могут оказывать сколь-нибудь реального влияния на результаты голосования набсовета, кроме тех моментов, когда голоса основных владельцев акций — России и Якутии — полярно разойдутся».

Интересы России в наблюдательном совете алмазодобывающей компании продолжат защищать министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минвостокразвития Александр Галушка, директор департамента Минфина РФ Сергей Барсуков, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков, Олег Фёдоров, а генеральный директор ООО «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев избран туда впервые.

Со стороны республики в наблюдательный совет помимо главы Якутии Егора Борисова вошли генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Якутии» Сергей Местников, заместитель главы Мирнинского района Якутии Георгий Башарин, глава министерства имущественных и земельных отношений региона Евгения Григорьева, выдвигавшаяся от этого ведомства Валентина Лемешева и депутат Госдумы Галина Данчикова. В региональных СМИ высказываются сомнения, что представитель республики в федеральном парламенте может совмещать эту функцию с членством в наблюдательном совете АЛРОСА.

«Между тем закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы запрещает депутатам состоять членами органов управления хозяйственных обществ или иных коммерческих организаций, — выразил уверенность ИА SakhaDay эксперт, имя которого не называется. — В законе указано, что депутат Госдумы не в праве участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления хозяйственного общества».

Аноним также предположил, что, возможно, вхождение в наблюдательный совет АЛРОСА — сознательный выбор Галины Данчиковой в случае, если она намерена оставить депутатство.

«Скорее всего, мандат депутата был страховочным вариантом на случай, если не удастся попасть в набсовет «АЛРОСА». Зарплата депутата Госдумы «всего» 600 тысяч в месяц, а вознаграждение членов наблюдательного совета — это десятки миллионов в год на каждого», — отметил собеседник регионального издания.

Между тем стоит отметить, что в связи с изменениями в федеральном законе «О противодействии коррупции» с декабря 2015 года допускается возможность участия лиц, замещающих государственные должности, в управлении коммерческой организацией, если оно осуществляется от имени государства. При этом положения данного закона являются специальными по отношению к законам «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», закону «О Правительстве Российской Федерации» и устанавливают исключения в запретах для лиц, замещающих государственные должности, на участие в управлении коммерческими организациями от имени государства. Вознаграждение за такое представительство не выплачивается. Таким образом, занимающая госдолжность Галина Данчикова, представляющая в АЛРОСА интересы Якутии, находится в наблюдательном совете законно и вознаграждение не получает, поясняет пресс-служба ккомпании.

Федеральные СМИ ранее сообщили об очередных переменах в руководящих органах алмазодобывающей компании. Стало известно, что её покидает проработавший в АЛРОСА 13 лет вице-президент Андрей Поляков. А в мае 2017 года из компании ушли ещё три вице-президента — Елена Гангало, курировавшая вопросы экономики, Александр Паршков, отвечавший за закупочную деятельность и Ринат Гизатуллин, работавший по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, корпоративных коммуникаций и связей с общественностью .

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в АЛРОСА сменился президент. Досрочно своё место главы корпорации оставил Андрей Жарков, уступив его бывшему замруководителя Сбербанка, сыну экс-главы администрации президента РФ Сергею Иванову-младшему. В республике это назначение было воспринято с опаской.

«За назначением Иванова стоят частные интересы. Боюсь, за изменением последует открытое наступление против республиканского пакета», — комментировал тогда смену руководителя АЛРОСА депутат Якутии Иван Шамаев.

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Напомним, АК АЛРОСА базируется в Якутии, в городе Мирный. На территории республики компания добывает более 29% от всех алмазов в мире. Доказанные и вероятные запасы АЛРОСА превышают 650 млн карат — этот объём достаточен для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет.