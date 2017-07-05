Варшава, 5 июля, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Спустя год после отмены местного приграничного передвижения (МПП) между северными воеводствами Польши и российской Калининградской областью поток калининградцев в Польшу лишь увеличился. Такие данные приводит «Ельблонгский интернет-ежедневник».

Info.elblag.pl Польские граждане подписывает петицию с просьбой вернуть МПП

В первой половине 2016 года, то есть в то время, когда действовал режим МПП, польскую границу пересекло 1 млн 101 тыс. жителей Калининградской области, а за первое полугодие 2017 года — 1 млн 106 тыс. жителей Калининградской области.

По данным налоговой палаты г. Ольштына, в первом полугодии 2017 года калининградцы возместили налоги на польские покупки на общую стоимость 100,7 млн злотых (1,6 млрд рублей). Это сумма также превышает — на треть — аналогичный показатель прошлого года — 64,8 млн злотых. Наиболее популярная категория товаров у калининградцев в Польше является бытовая электроника.

Отмена МПП ударила по польским гражданам. Число пересечений российской границы поляками сократилось вдвое — с 1,4 млн человек до 780 тыс. человек.

«Я думаю, что мы исчерпали уже все возможности, чтобы склонить правительство к восстановлению МПП, — заявил сенатор от «Гражданской платформы» Ежи Вчисла. — В регионе Эльблонга и Бранева мы собрали более 4 тысяч подписей под петицией о его восстановлении. После того, как я вручил его премьер-министру, то получил ответ, известный мне заранее, из других отписок, что нет оснований для восстановления МПП, что поляки покупали в России товары, которые у нас являются акцизными, и бюджет государства на этом терял».

«Аргументы, что умерло сотрудничество между различными общественными организациями, что статистика не учитывает услуг, которые россияне покупали в Польше, не доходят до властей имущих, — продолжил сенатор. — Я убежден, что правительство «Права и справедливости» не восстановит МПП с Россией. Для этого мы должны подождать до следующих выборов».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что 4 июля минул год со дня заморозки льготного режима пересечения российско-польской границы. Инициатором таких действий стала Варшава.