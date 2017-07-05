Брюссель, 5 июля, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Ситуация в Италии, связанная с кризисом беженцев, крайне сложна, и призыв итальянского правительства о помощи и европейской солидарности является абсолютно оправданным, пишет 4 июля Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Напомним, что с начала 2017 года около 84 тыс. беженцев прибыли через Средиземное море в Италию, это на одну пятую больше аналогичного периода 2016 года.

Брюссель намерен выделить Италии дополнительные €35 млн, которые пойдут на содержание беженцев в стране.

Более того, в Италию будут направлены сотрудники агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex и агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EASO).

Как сообщает вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс, это должно помочь снять «сильную нагрузку» с Италии.

Он также призвал другие страны проявить солидарность и не только помогать Италии финансово, но и справляться с теми причинами, по которым мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки бегут из своих стран.

В планах Еврокомиссии есть также пункт о помощи Ливии, с чьих берегов беженцы отправляются в Италию через море.

Для этой транзитной страны Брюссель намерен выделить около €46 млн, которые пойдут на укрепление ливийской береговой охраны, на улучшение социальных и экономических условий в стране.