Эр-Рияд, 5 июля, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Власти Катара при посредничестве Кувейта передали Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту и Бахрейну свой ответ на ультиматум, выдвинутый ранее группой арабских стран, сообщает Саудовское агентство печати.

Al Jazeera English Флаг Катара

Подробностей о содержании послания не приводится, при этом отмечается, что ответ на него «будет дан в подходящее время».

Ранее сообщалось, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Кувейт, чтобы передать официальный ответ Дохи разорвавшим с ней отношения странам. Срок выдвинутого Катару ультиматума истекал 2 июля, но позднее он был продлён ещё на 48 часов после того, как правительство Кувейта призвало дать катарским властям дополнительное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Саудовская Аравия и её союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. Катарская сторона отвергает эти обвинения.

22 июня четыре арабские страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Ранее глава МИД Катара уже заявлял о том, что не будет выполнять выдвинутые требования, поскольку они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны. Тем не менее он подчёркивал, что Доха готова вести переговоры с соседями по вопросам региональной безопасности и сохранения стабильности.