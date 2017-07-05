Анкара, 5 июля, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Целью шпионажа является выявление военных, участвующих в попытке организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

Как сообщало ИА REGNUM, с того момента более 100 тыс. человек в стране были уволены, десятки тысяч брошены в тюрьмы, тысячи солдат арестованы.

Анкара критикует немецкое правительство за то, что Берлин предоставляет убежище «турецким преступникам».

Согласно официальным данным МВД Германии, около 400 военных, дипломатов, чиновников и судей с июля 2016 года подали запрос в немецкое ведомство на предоставление убежища.

Им нельзя возвращаться на родину, так как там они могут быть осуждены за измену и последуют соответствующим наказаниям, добавляет издание.