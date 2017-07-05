Вашингтон, 5 июля, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме, написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении на Родину, передаёт 5 июля газета «Известия».

Pixabay.com В тюрьме

По информации издания, накануне письмо на имя главы государства было передано в Белый дом через посольство России в Вашингтоне.

В своем обращении Ярошенко отметил, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, и выразил надежду на «гуманность и понимание трудной ситуации».

Российский гражданин также рассказал о сложностях из-за языкового барьера. «Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечёт за собой серьёзные последствия», — говорится в письме.

По словам Ярошенко, больше всего страданий он испытывает из-за разлуки с семьёй, так как не виделся с женой и дочерью уже более шести лет, а также не смог присутствовать на похоронах своей матери, которая скончалась в мае 2017 года.

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — заявил Ярошенко изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США. Основанием для этого послужили якобы полученные агентами Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

В сентябре 2011 года российского гражданина осудили на 20 лет лишения свободы. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре вынесенного приговора.