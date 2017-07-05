Берлин, 5 июля, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Федеральное управление уголовной полиции (ВКА) Германии еще в 2016 году выкупила «Панамские бумаги», свидетельствующие о целом ряде громких коррупционных скандалов в разных странах, передает 4 июля Die Tagesschau.

Pixabay.com «Панамские бумаги»

Министерство внутренних дел ФРГ, как и ВКА не отвечают на запрос журнала о сумме и условиях покупки.

Согласно неофициальным данным, было уплачено 5 млн евро.

В документах речь должна идти не только о налоговых махинациях, но и о расследованиях в области борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

Директор BKA Хольгер Мюнх отмечает, что управление владеет данными размером 2,8 терабайт и занимаются оцифровкой бумаг, более 11 млн записей.

Для выполнения данной работы BKA создало специальное подразделение.

Критики считают, что покупка банковских данных является спорной, ведь кража данных клиентов является нарушением банковской тайны и поэтому наказуема.