Казань, 5 июля, 2017, 05:29 — ИА Регнум.

В предстоящие выходные, 9 июля, в Казани стартует этап международного ралли «Шёлковый путь». Распоряжением Кабинета министров Татарии таможне и контрольно-пропускному пункту «Казань-аэропорт» рекомендовано при наличии необходимых документов обеспечить приоритетный порядок таможенного оформления для участников и официальных делегаций мероприятия. Министерство МВД республики должно оказать содействие в организации правопорядка и безопасности в местах проведения ралли, а также прохождения по пути прохождения автоколонны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lina Arnautova Ралли

Для подготовки и проведения мероприятия на территории республики организован республиканский совет из 29 человек. Председателем является заместитель премьер-министра региона Шамиль Гафаров.

Напомним, стартовать ралли будет 7 июля из Москвы, а финишируют участники гонки в китайском городе Сиань 22 июля. Ралли пройдёт по территории России, Китая и Казахстана. В 2016 году в международном проекте было задействовано 15 городов, а протяжённость трассы составляла 10 тыс. км. В 2017 году гонка будет проходить в седьмой раз, но маршрут будет новый и в первый раз к участию допустят мотоциклы.

В Казань, взяв старт из Чебоксар, экипажи прибудут ориентировочно в 8:30 9 июля. Пройдя через улицы города, ралли проследует в сторону посёлка Шали. Именно в последнем в 10:00 должны дать старт специальному участку в 157 км. Он пройдёт по районам Татарии в сторону Уфы.