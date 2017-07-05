Чжэнчжоу, Китай, 5 июля, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Поезд груженный 904 тоннами груза из электроники и запчастей для станков покинул станцию Путянь города Чжэнчжоу — столицу провинции Хэнань.

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Рост числа составов, курсирующих между городами знаменует также и расширение транспортной вместимости ветки Чжэнчжоу — Гамбург, утверждает Чжэнчжоуское железнодорожное управление.

Ранее лишь десять составов курсировали между этими городами еженедельно. Первый железнодорожный маршрут из Чжэнчжоу до Гамбурга был открыт в июле 2013 года. Количество грузовых поездов, связывающих два города с этого момента значительно возросло в связи с развитием китайского проекта «Нового шелкового пути».

Экспорт товаров ведется из китайских производственных центров, включая дельты рек Янцзы и Чжуцзян. Импорт в Чжэнчжоу осуществляется из 121 города 24 стран мира.

Стоит отметить, что в рамках развития проекта «Нового шелкового пути», КНР существенно наращивает число прямых грузовых и пассажирских маршрутов между ключевыми транспортно-экономическими хабами страны и крупнейшими городами Европы, России, Азии и Африки. При чем, со стороны Китая, в основном речь идет о сбыте готовой продукции в европейские и азиатские страны и импорте сырья из Африки и России.