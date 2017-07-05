Гамбург, Германия, 5 июля, 2017, 05:25 — ИА Регнум. В районе Сакт-Паули сотни людей вышли на перекресток, чтобы заблокировать путь для проезда.

Blindajes Полицейский водомёт

Полиции пришлось использовать водометы, дело дошло до драк. Ситуация до сих пор остается напряженной, добавляет издание.

Напомним, 7—8 июля в Гамбурге пройдет саммит G20, на нем ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.

Впервые в истории немецкого Гамбурга на улицах города присутствуют полицейские в таком большом количестве: около 20 тыс. должностных лиц будут следить за безопасностью, чтобы исключить непредвиденные обстоятельства.

«Это самая крупная полицейская операция за всю историю нашего города, — отметил начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Мейер. — Мы подготовлены хорошо, как никогда».

Полицейские оснащены всем необходимым: тысячи служебных автомобилей, самолеты, 17 вертолетов, 62 человека из конной полиции, 213 собак и множество ограждающих решеток.