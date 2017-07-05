Киев, 5 июля, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Сотрудники киберполиции Украины совместно с СБУ 4 июня смогли пресечь вторую волну атаки вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Yuri Samoilov Компьютерный вирус

«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc. Атака была остановлена», — написал Аваков.

По его утверждению, на изъятых серверах были обнаружены «следы воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная атака компьютерного вируса Petya, произошедшая 27 июня, коснулась более 80 предприятий и компаний в целом ряде странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

Более 75% атак пришлось на Украину. Также вирус затронул компьютерные сети в России, Германии, Польше, Сербии, Италии, Израиле, США и других странах. По данным специалистов антивирусной лаборатории ESET, атака вируса-вымогателя началась с территории Украины.

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