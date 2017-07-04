Донецк, 5 июля, 2017, 02:44 — ИА Регнум. «Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций, — отметил Пушилин. — Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан — ЮАР, Австралии, а сейчас и США».

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Он добавил, что хотя Донецк в создавшихся усливиях работает над диверсификацией рынков сбыта, власти республики всё еще заинтересованы в поставках на Украину.

При этом Пушилин отметил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, но делает это через посредников, платя в результате платит завышенную цену.

«По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, объявив незаконной любую торговлю с ДНР и ЛНР. В ответ власти республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, расположенных на их территории.

В связи с недостатком угля из-за блокады правительство Украины ввело режим чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, действие которых в очередной раз было продлено в середине июня.

После визита в Вашингтон30 июня президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсуждал с американским руководством возможные поставки угля из Пенсильвании для украинских ТЭЦ, а также сжиженного природного газа из Луизианы. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов закупить «миллионы тонн» американского угля.