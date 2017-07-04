Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Прогулочный теплоход столкнулся с опорой моста Ломоносова на реке Фонтанка в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом в ночь на 5 июля сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Идет доследственная проверка. По данным очевидцев, на борту теплохода отмечали свадьбу.

Heidas Мост Ломоносова через Фонтанку

На теплоходе находилось порядка 35 человек, в результате столкновения пострадали две пассажирки — 33 и 64 лет. Они госпитализированы в одну из больниц города.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции на водном транспорте вечером 4 июля. Столкновение судна с мостом произошло около 22 часов. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительной информации причиной столкновения стал отказ рулевого управления <…> cотрудниками транспортной полиции по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Как рассказали очевидцы случившегося в соцсети, на борту прогулочного теплохода отмечали свадьбу. «Невеста беременная, ударилась животом, увезли на скорой», — написал свидетель происшествия под ником «Константин Белковец». «Нас всех трясёт после этой прогулки на катере!!!», — эмоционально отреагировала на обсуждение новости в соцсети пользователь «Дарья Фирсова».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в акватории Невы ночью 26 июня катер столкнулся с прогулочным судном «Альдемарин». Пострадали три человека, находившихся в катере. Одному из них потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, управлявший катером мужчина был пьян.