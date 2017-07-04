Москва, 5 июля, 2017, 01:55 — ИА Регнум. По свидетельствам очевидцев, автомобиль врезался в фонарный столб на Кутузовском проспекте рядом со станцией метро «Парк Победы».

Ethan Разбитое такси

По информации агентства «Москва», сообщения об аварии подтвердили в столичном управлении ГИБДД.

Как сообщается, в результате ДТП пострадали два человека — водитель автомобиля Hyundai Solaris и его пассажир.

Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.