Нью-Йорк, США, 5 июля, 2017, 01:48 — ИА Регнум. «Генеральный секретарь серьёзнейшим образом осуждает запуск баллистической ракеты с возможным межконтинентальным радиусом действия, осуществлённый КНДР», — говорится в распространённом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В ООН назвали действия Пхеньяна «ещё одним вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности», подчеркнув, что они «ведут к серьёзной эскалации ситуации».

Напомним, утром 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был осуществлен с территории уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто в строну Японского моря. Ракета, как было заявлено, упала в исключительной экономической зоне Японии.

В КНДР испытание ракеты было объявлено успешным, что также подтвердили официальные лица в Вашингтоне.

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