Пекин, 5 июля, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян призвал приложить больше усилий в сфере системных инноваций для построения открытой экономики, передает 4 июля агентство «Синьхуа».

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Во время встречи в Пекине, где обсуждался экономический эксперимент по созданию открытой экономики, Ван Ян заявил, что в настоящий момент в провинциях страны уже осуществляются пилотные проекты.

Ван Ян подчеркнул, что в стране ожидают прорывов в формировании новых систем в рамках открытой экономики. Также требуется освоение новых методов международного инвестиционного сотрудничества для оформления системного климата, соответствующего новому этапу открытия экономики. Вице-премьер Госсовета КНР также призвал к усилению надзора и регулирования политики.

Напомним, что с 2015 года Китай осуществляет структурную реформу, которая затрагивает все ключевые секторы экономики, включая финансовый. Ожидается, что реформа продлится минимум до конца 2017 года. Она, как утверждается, призвана усовершенствовать работу всех экономических институтов и обеспечить прорыв в экономическом развитии страны.

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