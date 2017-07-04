Минск, 13 июня, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Смертная казнь осужденного за убийства Александра Жильникова произведена в Белоруссии. Об этом сообщает 14 июня правозащитный центр «Весна», ссылаясь на сведения от родственников казненного.

«Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова», — говорится в сообщении центра.

Жильникова и его подельника Вячеслава Сухарко признали виновными в заказном убийстве молодого мужчины и его подруги в 2015 году. Выяснилось также, что исполнители убийства расправились с жителем Колодищей, который сдавал одному из них комнату.

Решения о высшей мере наказания в мае 2018 года оставил в силе Верховный суд Белоруссии. Судьба Сухарко неизвестна. Правозащитники отмечают, что приговоры по одному делу, как правило, приводятся в исполнение одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия остается единственной европейской страной, где приводят в исполнение смертные приговоры. В ноябре 2018 года сообщалось о казни жителя Могилёва, осужденного за убийства по делу «черных риэлторов».

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