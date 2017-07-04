Киев, 4 июля, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Глава украинского правительства рассказал, что очередная задержка транша финансовой помощи от МВФ связана с тем, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты, в число которых входит проект закона о продаже сельхозземель на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом Гройсман уверяет, что это временные трудности, так как сюда входит не только введение ограничений на куплю-продажу земли.

Премьер-министр подчеркнул, что проект закона почти готов, но ему не хватает гарантий доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию по адекватным ценам.

Также Гройсман заверил, что Киев привержен выполнению всех условий соглашений с МВФ.

Напомним, что, кроме свободной купли-продажи земли, МВФ требует от украинских властей провести пенсионную реформу. Тогда Киев получит пятый транш финансовой помощи.