Багдад, 4 июля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракских бойцов с «большой победой в Мосуле», несмотря на то, что в районе Старого города все еще продолжаются боевые действия, 4 июля сообщает Associated Press.

ВС Ирака

Аль-Абади сделал свое заявление во время пресс-конференции в Багдаде.

Напомним, менее недели назад премьер-министр Ирака заявил, что самопровозглашенному халифату «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришел конец после того, как подразделения иракских войск взяли под контроль территорию в Старом городе, на которой располагалась мечеть ан-Нури, ранее взорванная боевиками.

Три года назад в мечети ан-Нури лидер «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади заявил о создании халифата.

Операция по освобождению Мосула — второго по величине города в Ираке — началась в октябре 2016 года. В 2014 году боевикам удалось захватить город в течение нескольких дней.