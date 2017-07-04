Москва, 4 июля, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Сразу после того, как стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп побеседуют на саммите G20 в Гамбурге, многие мировые СМИ вышли с заголовками, выражающими тревогу из-за предстоящей встречи двух мировых лидеров. В частности, журналисты CNN отмечали, что «долгожданная встреча Трампа и Путина на полях G20 может переформатировать мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Вячеслав Никонов объясняет эту реакцию «страхом перед Россией и перед Трампом».

«Эти СМИ ведут активную борьбу с Россией, и ведут активную борьбу с Трампом на протяжении многих и многих месяцев и лет. Для них Трамп — это враг, Путин — это враг, Россия — это враг. Поэтому всё, что может способствовать сближению врагов, настораживает и вызывает страх», — подчеркнул Никонов.

Комментируя предстоящую встречу двух президентов 7 июля, политик отметил:

«Российско-американские отношения находятся на самой низкой точке, по крайней мере, с момента Карибского кризиса. Ясно, что с этой точки надо двигаться в позитивную сторону. Поэтому те люди, которые непредвзято смотрят на эту ситуацию, они скорее с надеждой ожидают этой встречи (Путина и Трампа — прим. ИА REGNUM )… Это будет встреча, где будут следить, скорее, за языком тела. Вряд ли кто-то будет знать все тонкости того, о чём шёл разговор. Скорее всего, встреча будет достаточно продолжительной, и явно не с открытыми дверями и перед камерами. Ясно, что это будет достаточно серьёзный разговор, конфиденциальный во многом, который, хотелось бы надеяться, откроет какую-то позитивную страницу, потому что дальше назад отступать некуда».

«Надо иметь в виду, что те же самые СМИ, которые сейчас выражают озабоченность по поводу самого факта, что встреча состоится, будут выражать озабоченность по поводу того, что встреча состоялась, и будут крайне негативно оценивать любые результаты переговоров, потому что, я повторяю, для них ничего не изменится в субботу утром, после встречи Путина и Трампа. Для них и Трамп, и Путин будут оставаться врагами. А нам надо сделать так, чтобы Путин и Трамп себя таковыми не считали, а считали себя партнёрами», — заключил глава думского комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предстоящая беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге, предполагается в формате отдельной беседы.

Двенадцатый по счету ежегодный саммит пройдет в немецком городе Гамбург 7—8 июля 2017 года. Помимо глав государств и правительств на нём будут присутствовать представители международных организаций: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организаций здравоохранения и Организации объединенных наций.