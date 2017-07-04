Москва, 4 июля, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ответил на критику своей диссертации. Статья Мединского по этому поводу была опубликована сегодня, 4 июля, в «Российской газете».

Kremlin.ru Владимир Путин

Министр культуры РФ, профессор МГИМО, доктор исторических наук Владимир Мединский ранее не комментировал скандал вокруг его диссертации. Статья в «Российской газете» стала первым развернутым ответом Мединского по этому поводу.

Напомним, история с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить министра культуры Мединского учёной степени доктора наук.

Бабицкий считает, что написанная министром работа под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» «не имеет научной ценности».

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при министерстве образования и науки сперва поручила рассмотреть диссертацию Мединского Уральскому федеральному университету, затем — Московскому государственному университету имени Ломоносова.

Диссертационный совет МГУ рассмотрел работу Мединского 7 февраля 2017 года и не нашел в ней необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

Затем диссертацию Мединского рассматривал Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета, который также не нашел нарушений.

Сам Мединский в своей статье пишет, что намеренно не вмешивался в дискуссию вокруг своей диссертации, так как считал обвинения смехотворными, а государственная служба оставляет ему слишком мало свободного времени.

«В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени», — пишет министр.

Мединский отмечает, что сперва его «оппоненты» искали плагиат в его диссертации, а когда не смогли его найти, обозвали работу «лженаучной».

Министр отметил, что на первых порах он принял обвинения за розыгрыш. Однако развернувшуюся «дискуссию» он «будь иных воззрений, сразу бы заклеймил как «травлю».

"Но «травят» у нас, вы знаете, исключительно вольнодумцев и свободных художников, а таких, как я, «подвергают справедливой критике». Должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно», — пишет Мединский.

Что касается обвинений в «лженаучности» его диссертации, то Мединский их отвергает. Он пишет, что вообще не существует никакой «абсолютной объективности».

"Любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени», — поясняет свою мысль министр.

Кроме того, он считает, что «не видеть в мифе факта — значит, перестать быть историком», а научный поиск «предполагает гипотезы, рабочие версии, разнообразие инструментов и методов исследования».

Также Мединский подчёркивает, что все исторические факты существуют как уже преломленные через сознание и социальные интересы своего класса, нации, времени.

Министр культуры уверен, что с научной точки зрения он имеет полное право в собственной диссертации рассматривать историю с точки зрения национальных интересов.

Мединский искренне недоумевает, почему его оппоненты считают, что исторические труды и события нельзя рассматривать с позиции национальных интересов.

«Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?» — вопрошает Мединский.