Париж, 4 июля, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Си Цзиньпин не зря заехал к Путину накануне саммита «двадцатки» в Гамбурге. Лидеру Поднебесной требуется найти решение северокорейского вопроса, и хозяин Кремля кажется Си наиболее подходящим собеседником при обсуждении этой темы, считает корреспондент французской Les Echos Мишель де Гранди.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С российским лидером китайский встречается чаще, чем с кем-либо, это говорит о том, что КНР в последнее время для РФ становится все более значимым партнером в экономических вопросах. Но накануне Гамбурга Си заинтересован в поддержке Путина по вопросу дипломатии», — отмечает де Гранди.

По мнению журналиста, Китаю хочется успокоить Северную Корею, но сделать это без вмешательства в вопрос США, которые разворачивают свою систему ПРО в Корее Южной. Радиолокационная система Штатов в этом регионе способна «прочесывать» не только территорию КНДР, но и большую часть Китая, что, естественно, признается Пекином действиями, наносящими ущерб интересам КНР.

Один на один против Трампа Си Цзиньпину идти тяжеловато, а вот в связке с Путиным, который к тому же имеет влияние на северокорейское руководство и способен успокоить его, не прибегая к угрозам и давлению — в самый раз, уверен корреспондент.